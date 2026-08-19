Alejandro Gou afina los últimos detalles de “Mentiras All-Stars”: “Ya casi se agota”
Alejandro Gou nos cuenta sobre los últimos detalles de “Mentiras All-Stars” y revela que le encantaría abrir más fechas.
Esta semana se llevó a cabo la premiere de la obra “Papá Por Siempre”, la cual llega directo de Broadway a México gracias al productor Alejandro Gou, quien nos cuenta sobre los últimos detalles de “Mentiras All-Stars”. Al evento también acudieron Arath de la Torre, Michelle Vieth y Freddy Ortega. Aquí los detalles.