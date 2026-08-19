Exclusiva | Emmanuel se sincera sobre la salud de su esposa: “Está delicada, pero estable”

En exclusiva para Ventaneando, Emmanuel nos cuenta un poco sobre el estado de salud actual de su esposa, Mercedes Alemán, quien padece una enfermedad crónico-degenerativa: “Está bien, está delicada, pero estable”; reveló el cantante. El artista presentó su nuevo álbum, “Emmanuel Sinfónico Fortissimo”, el cual corre bajo la producción de Gustavo Farías y sale a la venta el 2 de octubre.