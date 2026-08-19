Alejandro Gavira rompe el silencio sobre la muerte de Mauro, hijo de su exesposa Aylín Mújica: “Fue como un hijo para mí”

Alejandro Gavira lamenta la pérdida de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mújica, con quien estuvo casado por varios años. Según explica, en cuanto se enteró de la noticia, voló para acompañar al resto de la familia. “Dejamos todo y nos fuimos 10 días para acompañarlo”. Alejandro también se pronuncia sobre su relación actual con la artista a ocho años de su divorcio.