Pee Wee reflexiona sobre la pérdida de su padre: “Se le extraña muchísimo”
Pee Wee revela que recientemente se puso en contacto con Cruz Martínez para darle el pésame por la pérdida de su madre y nos cuenta cómo ha sobrellevado la muerte de su padre.
Pee Wee revela para el lente de Ventaneando que, recientemente, se puso en contacto con Cruz Martínez para darle el más sentido pésame por la muerte de su madre: “Le mandamos todas las bendiciones del mundo”. Bajo esta línea, el artista también nos cuenta cómo ha sobrellevado la muerte de su propio padre: “La reflexión ha sido recordarlo con todos los momentos bonitos que vivimos con él. Se le extraña muchísimo”.