Exclusiva: Jay de la Cueva es captado muy cariñoso con misteriosa mujer

¡El amor está en el aire! A dos años de su ruptura con Pame Voguel, el lente de Ventaneando captó a Jay de la Cueva en pleno vuelo de Tokio, Japón, a la Ciudad de México, acompañado de una misteriosa mujer, con quien se mostró muy cariñoso. La pareja viajó en primera clase. Después de 13 horas de vuelo, partieron juntos y tomados de la mano del aeropuerto. Aquí las imágenes.