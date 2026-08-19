Charly López responde a las acusaciones de abandono a su madre: “Tuve que poner un límite”

Charly López se pronuncia sobre las acusaciones de abandono a su madre, y revela que no sabía que enfrentaba problemas de salud. De acuerdo con el músico, este distanciamiento se dio tras una ruptura en la relación con sus hermanos: “No entiendo este tipo de declaraciones. Los tengo bloqueados. Era necesario. Tuve que poner un límite”, comentó, además de aclarar si quedó a deber una fuerte cantidad de dinero a su hermana.