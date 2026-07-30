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¡Alicia Villarreal podría ser embargada este viernes! “Ojalá se llegue a un acuerdo”; explica su abogado

Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal, revela que la artista podría ser embargada este mismo viernes por una demanda laboral que debería recaer en Cruz Martínez.

Alicia Villarreal no logra mantenerse alejada de la polémica. La artista podría ser embargada este mismo viernes debido a una demanda laboral que, según afirma su abogado Gerardo Rincón, debería recaer en Cruz Martínez y no en ella. Aquí te compartimos los detalles.

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