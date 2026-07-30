Romina Mircoli no ha podido recuperar las cenizas de su madre, Dulce, a dos años de su muerte
Se celebró una misa en honor a Dulce, en lo que hubiera sido su cumpleaños 71. Las cámaras de Ventaneando acudieron y platicaron con Gerardo Rincón, abogado de Romina Mircoli.
Este miércoles se celebró una misa en honor a la cantante Dulce, en lo que hubiera sido su cumpleaños número 71. Las cámaras de Ventaneando se hicieron presentes y platicaron con Gerardo Rincón, abogado de Romina Mircoli, quien nos confirmó que la joven no ha podido recuperar las cenizas de su madre a dos años de su lamentable deceso. También se reveló que Dulce dejó un disco inédito que pronto podría salir a la luz.