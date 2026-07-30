Exclusiva: Kunno revela que Christian Nodal y Ángela Aguilar planean una gran SORPRESA para su boda

¡Kunno revela detalles de la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar! En exclusiva para Ventaneando, el creador de contenido comparte que la pareja está preparando una sorpresa para el gran día: “Es una invitación colectiva"; reveló. Kunno también habló sobre la demanda que le interpuso Laura Zapata y asegura que no ha sido notificado: “La señora está haciendo el ridículo”; señaló.