El consejo de Alex Fernández a Valentino Martin, hijo de Ricky Martin: “Yo acepto de dónde vengo”

Recientemente, Valentino Martin se hizo viral al pedir que no lo comparen con su padre, Ricky Martin. Ante ello, Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández, le manda un valioso consejo sobre abrazar sus raíces: “Yo acepto de dónde vengo”. El cantante también nos platicó sobre el regalo que le dio a su abuelita Cuquita por su cumpleaños y su relación actual con El Potrillo.