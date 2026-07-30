Irina Baeva, molesta luego de que se difundiera la dirección de su hogar

Las cámaras de Ventaneando captaron a Irina Baeva durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. Al cuestionarla sobre el rumor de que presuntamente había sido víctima de un fraude inmobiliario, la actriz se mostró molesta, especialmente porque se difundió la dirección de su hogar. Irina iba acompañada de Giovanni Medina. Ambos fueron sometidos a una extensa revisión durante su llegada a la CDMX.