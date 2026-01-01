Anna Ferro habla de la batalla legal con Ingrid Coronado por departamento donde vivió Fernando del Solar
Anna Ferro nos visita en el foro de Ventaneando para hablar sobre el duelo que ha vivido tras la muerte de su esposo, Fernando del Solar.
Anna Ferro visitó el foro de Ventaneando para hablar sobre cómo está rehaciendo su vida tras la pérdida de su esposo, Fernando del Solar, y sobre su nuevo libro, “Despierta tu magia interior”. También aclara cómo está la situación en la batalla legal con Ingrid Coronado por un departamento que dejó el conductor.