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Exclusiva: Abogado de Imelda Garza acusa intento de excluirla de la herencia de Julián Figueroa

Antonio Lozano aseguró que el proceso sucesorio sigue en curso y afirmó que existen peritajes que señalan un presunto testamento falso.

Antonio Lozano, abogado de Imelda Garza, respondió a las declaraciones sobre la herencia de Julián Figueroa y Joan Sebastian, y sostuvo que la ley establece que, al no existir un testamento válido, la sucesión corresponde en partes iguales al hijo y a la cónyuge sobreviviente. El litigante acusó a Maribel Guardia y a Marco Chacón de haber intentado excluir a Imelda de la herencia mediante un supuesto testamento cuya autenticidad, afirmó, ha sido cuestionada por tres peritajes oficiales. Además, señaló que el cambio de albacea y otros procesos legales continúan en trámite.

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