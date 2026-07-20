EXCLUSIVA: Novio de Daniela confirma que Héctor Parra podría SALIR DE PRISIÓN gracias a un amparo

Diego Hopster, novio de Daniela Parra, expresó su confianza en que Héctor Parra pueda recuperar su libertad una vez que los magistrados concluyan la revisión del amparo promovido contra la sentencia que enfrenta. Explicó que existen tres posibles escenarios: la concesión del amparo y la liberación del actor, la reposición del juicio por presuntas inconsistencias en el proceso o la negativa del recurso. Además aseguró que de concretarse la libertad de su suegro sería un momento de gran emoción.