Uno a Uno: Nora soltó todo de ‘Las Divas’, ‘Las Guapas’ y de sus raíces culinarias en MasterChef 24/7

Platicamos Uno a Uno con Nora, la reciente eliminada de MasterChef 24/7, quien se dijo muy agradecida con la cocina más famosa de México. ¿A qué se enfrentó en la cocina más famosa de México? ¿Sufrió con la diferencia generacional? Checa todo lo que nos contó Nora, quien resaltó el valor de la humilda en MasterChef 24/7. ¡Ojo a lo que contó sobre sus raíces culinarias de Xochimilco!