Exclusiva: Jorge D’Alessio confiesa que ha querido llorar en pleno escenario tras su divorcio

Jorge D’Alessio reconoció que su divorcio de Marichelo Puente ha sido uno de los episodios más complicados de su vida y confesó que, en ocasiones, ha estado a punto de romper en llanto durante los conciertos. El músico explicó que, además de separaciones, él y sus compañeros de Matute han tenido que enfrentar pérdidas familiares, nacimientos y otras experiencias personales mientras cumplen con sus presentaciones.