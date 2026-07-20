Erik Rubín revela que Timbiriche no fue tomado en cuenta para su bioserie
El cantante aseguró que los integrantes de la agrupación no participaron en el proyecto.
Erik Rubín confirmó que ni él ni los demás integrantes de Timbiriche fueron considerados para participar en la bioserie del famoso grupo, pese a que, dijo, son quienes mejor conocen su historia. El cantante explicó que hubo conversaciones iniciales con la producción, pero el contacto se detuvo y más tarde se enteraron de que el proyecto ya estaba en marcha.