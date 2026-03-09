Arturo Carmona se pronuncia sobre la salida de Aracely Arámbula de Perfume de Gardenia

Tras ser cuestionado de la polémica salida de Aracely Arámbula de Perfume de Gardenia y los rumores de un supuesto conflicto entre su excompañera y el productor Omar Suárez, señaló que él fue testigo de las lesiones de Arámbula por lo que no hay una riña entre ellos. Asimismo, aplaudió la incorporación de Marjorie de Sousa a la obra.