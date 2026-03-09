Arturo Carmona se pronuncia sobre la salida de Aracely Arámbula de Perfume de Gardenia
El actor que forma parte del elenco de Perfume de Gardenia aseguró que la salida de Arámbula esta ligada a su lesión, pues es testigo de sus molestias.
Tras ser cuestionado de la polémica salida de Aracely Arámbula de Perfume de Gardenia y los rumores de un supuesto conflicto entre su excompañera y el productor Omar Suárez, señaló que él fue testigo de las lesiones de Arámbula por lo que no hay una riña entre ellos. Asimismo, aplaudió la incorporación de Marjorie de Sousa a la obra.