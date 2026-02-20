Atala Sarmiento publica desgarrador mensaje para Daniel Bisogno, a un año de su muerte. “No me hago a la idea”

Es completamente icónica la mancuerna que Daniel Bisogno y Atala Sarmiento hicieron durante los años que coincidieron en Ventaneando. Sus bromas y risas cómplices son recordadas por el público gracias a la amistad que forjaron y su autenticidad. A un año de la muerte de "El Muñeco", Atala publicó un conmovedor mensaje en su memoria.

Pati Chapoy rompe en llanto al recordar a Daniel Bisogno

"Si después de esta vida hay otra, yo voy a buscarte", dijo Atala Sarmiento para Daniel Bisogno

La conductora comenzó llamándolo "Dani, cariño", como lo hacía regularmente en Ventaneando. "Llevo días soñando contigo, preguntándome dónde estarás… Si te encontrara te diría que sigue siendo raro intentar acostumbrarme a tu silencio eterno", escribió.

Atala Sarmiento prosiguió explicando que si tuviera la oportunidad de hablar con Daniel Bisogno él se preguntaría cómo puede vivir sin trabajar en televisión pero, luego de ver todo con claridad, entendería todo y diría que no se equivocó. También aseguró que siempre que visita restaurantes deliciosos se acuerda del conductor y espera que, en el "espacio y dimensión" que ahora se encuentra, todavía sea "antojadizo y glotón".

"No volví a toparme a ningún colega con quien reírme tanto, ni esa complicidad nuestra en la pantalla. No sé siquiera si exista, porque esa mancuerna que hicimos está difícil de superar", recordó Atala. Precisamente la amistad entre ellos dos es un aspecto que la gente recuerda con muchísimo cariño de Ventaneando.

La también periodista dedicó un mensaje muy conmovedor para Daniel Bisogno. "¿A dónde se fue tu corazón generoso? ¿Con quiénes estás compartiendo ahora? ¿Te acuerdas de nosotros? ¡En dónde estás si yo todavía oigo tu risa! Si después de esta vida hay otra, yo voy a buscarte…y tú sabrás reconocerme".

Diversos conductores y colegas han reaccionado a la publicación de Atala Sarmiento, entre ellos se encuentran Ricardo Manjarrez, Luz Elena González y Ricardo Casares. "No hay silencio eterno, te aseguro que sigues escuchando sus chistes", escribió el conductor de Venga La Alegría.