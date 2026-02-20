¿Cuál fue la verdadera causa de muerte de Daniel Bisogno? Hoy se cumple su primer aniversario luctuoso

Ha pasado un año desde que Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando por cerca de 3 décadas, se fue de este mundo. "El Muñeco", como le decían de cariño sus compañeros, enfrentó varios problemas de salud que lo obligaron a ausentarse en varias ocasiones de su trabajo por más que él deseara continuar con normalidad. Te decimos a continuación cuál fue la causa de muerte de Daniel Bisogno.

El fallecimiento causó conmoción en el ámbito artístico mexicano y dejó un lugar imposible de ocupar en Ventaneando. Además de ser conductor, a lo largo de su trayectoria Daniel se desempeñó como actor y productor de teatro.

¿De qué murió Daniel Bisogno?

Fue el 20 de febrero de 2025, en punto de las 8:27 P.M., que la cuenta oficial de Ventaneando dio a conocer la muerte de Daniel Bisogno. El conductor falleció "a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre", dice la publicación original de X.

Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar: Nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado.… pic.twitter.com/jfhMYpKqbP — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 21, 2025

Desde mayo de 2023, Daniel había enfrentado diversos problemas de salud. La primera vez que tuvo que ausentarse de Ventaneando por una emergencia, sufrió úlceras esofágicas por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Después de ese tratamiento padeció cirrosis hepática, a causa de la cual recibió un trasplante de hígado en septiembre de 2024. Debido a esta última intervención tuvo que tomarse un tiempo para cuidar su salud y acudir al hospital frecuentemente para recibir chequeos médicos.

Lamentablemente, tras el trasplante sufrió una infección bacteriana que conllevó diversas complicaciones. El 12 de febrero de 2025 se dio a conocer que Daniel Bisogno estaba en el hospital, en estado delicado.

La última vez que Daniel participó en Ventaneando fue mediante un enlace telefónico para celebrar el aniversario 29 del programa. Esto ocurrió el 22 de enero de 2025; en aquel último mensaje agradeció al público por acompañarlo en el parteaguas que este programa significó dentro de su vida.

