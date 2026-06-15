MasterChef 24/7 | Arturo revela todo sobre su paso por MasterChef 24/7 en una emotiva entrevista

Arturo llega al Post Show para abrir su corazón y compartir todo lo que significó formar parte de MasterChef 24/7. Durante la charla, revivió algunos de sus mejores momentos dentro de la cocina más famosa de México, recordó los retos que lo llevaron al límite y habló sobre las amistades que construyó a lo largo de la competencia. Además, compartió anécdotas y experiencias que marcaron su vida, revelando cómo su paso por el programa lo transformó tanto dentro como fuera de la cocina. Entre risas, emociones y recuerdos inolvidables, Arturo dejó claro que MasterChef 24/7 será una experiencia que llevará siempre en su corazón.

