Sergio Basáñez despide a su madre con un emotivo mensaje: “Hasta luego, mami, amor de mi vida”
El actor atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de doña María de los Ángeles, con quien mantenía una relación muy cercana.
El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento de doña María de los Ángeles, madre del actor Sergio Basáñez. A través de sus redes sociales, el actor compartió un desgarrador mensaje para despedir a quien describió como el amor de su vida: “Hasta luego, mami, amor de mi vida, te veré pronto”.