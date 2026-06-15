Belinda conquista la premier de Toy Story 5 y sorprende como la nueva villana de la historia

elinda fue una de las grandes protagonistas de la premier de Toy Story 5 al presentar a Lilipad, el personaje al que da voz en esta nueva entrega. La artista desfiló por la alfombra roja, convivió con sus fans y expresó su emoción por formar parte de una franquicia que ha marcado a varias generaciones. Además, llegó acompañada de su inseparable perrito Popper, quien también se robó algunas miradas durante el evento.