Cancelan abruptamente el espectáculo musical que contenía temas de Juan Gabriel

Alejandro Díaz Morales, experto en derecho de propiedad intelectual y derecho de entretenimiento, explica la razón por la cual fue cancelado el musical en el que participaría Ernesto D’Alessio.

Alejandro Díaz Morales, experto en derecho de propiedad intelectual y derecho de entretenimiento, explica que el musical en el que participarían Ernesto D’Alessio y Kalimba fue cancelado, ya que no tenían permiso para utilizar los temas musicales de Juan Gabriel.

