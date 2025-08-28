Cancelan abruptamente el espectáculo musical que contenía temas de Juan Gabriel
Alejandro Díaz Morales, experto en derecho de propiedad intelectual y derecho de entretenimiento, explica que el musical en el que participarían Ernesto D’Alessio y Kalimba fue cancelado, ya que no tenían permiso para utilizar los temas musicales de Juan Gabriel.
