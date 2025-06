‘La Chicuela’ hace fuertes revelaciones: ¿Alicia Villarreal fue violentada por Arturo Carmona?

“Cómo voy a decir algo, esas dos personas que tienen como negocio que hablen: ‘Tenemos unas familias en las que estamos preocupados’, si son iguales”. En una reciente entrevista así se expresó Alicia Villarreal de su todavía esposo, Cruz Martínez, a quien denunció en febrero pasado por violencia, y a Arturo Carmona, padre de su hija Melenie, quienes hasta hoy son socios de diversos proyectos; pero, ¿a qué se refería la cantante con sus declaraciones? ¿Acaso también vivió episodios de agresión con Arturo Carmona?

La respuesta es sí, o por lo menos, así se lo hizo saber la propia Alicia a Blanca Martínez ‘La Chicuela’, la entonces directora de la revista “Furia Musical” a través de un correo electrónico que le envió en el año 2001, cuando Alicia todavía estaba casada con Arturo, esta es la exclusiva que la periodista le concedió a Ventaneando y donde corroboró el pasaje.

¿Qué dijo ‘La Chicuela’ al respecto de Alicia Villarreal y Arturo Carmona?

“Sí, yo de hecho lo recuerdo en un programa de ‘Pica Y Se Extiende’. Me acuerdo haber leído un e-mail que ella me mandó en donde había sido víctima también de maltrato por parte de Arturo, entonces, te digo; no es la primera vez que me comenta algo así y como yo he pasado por esas situaciones la entiendo perfectamente y pues deseo que todo se solucione lo más pronto posible”, declaró Blanca Martínez ‘La Chicuela’.

¿Cómo reaccionó en aquel entonces ‘La Chicuela’? “Yo recuerdo que me quedé impactada porque en aquel momento yo todavía no pasaba por esa situación y se me hacía increíble, luego me tocó a mí y dije: ‘Mira, sí pasa’".

¿Qué decía la carta que leyó ‘La Chicuela´?

“Arturo me estrujaba, me lastimó los brazos y, aunque quise que se calmara, cuando iba para arriba, en la escalera me decía cosas horribles y me cacheteó”, versa una parte de la carta que leyó hace 25 años la conductora.

Recordemos que hace unos días, Alicia Villarreal estuvo en Monterrey con la licenciada María Julia y decía: “Es que son iguales”.

“Yo creo que sí, y aparte ahorita ellos, Cruz y Arturo, están haciendo negocios juntos, entonces dices ‘no puede ser’, pero así es la vida”, agregó, y dijo que no tiene contacto con ninguno de los dos, únicamente con Alicia Villarreal.

Blanca Martínez dijo que en aquel momento Alicia Villarreal no le habló de ninguna denuncia y recuerda que ella le mandó ese correo y le autorizó que lo hiciera público: “Yo sería incapaz de hacerlo público sin su permiso. En aquel momento lo hice público en ‘Pica Y Se Extiende” y fue impactante leerlo porque era muy real y más en aquel tiempo”.

¿Cuál es su opinión sobre lo que ha pasado con Alicia Villarreal?

“Más que mi opinión, el día que hizo la señal en aquel concierto, hablé con ella en la madrugada y es la única vez que hice pública esa llamada. Ella me contó lo que había pasado, nunca la había oído así. Me duele mucho que viva esto porque no es la primera vez que lo vive, ni la primera vez que tiene la confianza de contármelo, pero hay gente que dice ‘¿por qué lo permiten?’. No es que lo permitas, no puedes contra la fuerza de un hombre”, recalcó.

Finalmente, ‘La Chicuela’ les envió un mensaje a todas aquellas mujeres víctimas de abuso o violencia, pues ella, a los 12 años, sufrió una violación a manos de un trabajador de su padre y a los 24 violencia física por parte de una expareja.

“No tengan miedo, denuncien, porque la única manera de que no haya más mujeres que pasen por esto es denunciar”, finalizó.