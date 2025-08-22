inklusion logo Sitio accesible
La receta fácil para hacer pastel de avena, zanahoria y almendra: no tiene azúcar ni harinas

Si tienes antojo de algo dulce, pero que al mismo tiempo sea saludable, checa esta receta de un pastel que es muy fácil de hacer y tiene un sabor exquisito.

Para llevar una dieta equilibrada y saludable, no es necesario eliminar los alimentos que suelen ser considerados perjudiciales. Tratándose de postres exquisitos, existen alternativas sin azúcar, que pueden hacerse fácil y rápido, como la receta de pastel de zanahoria con avena y almendras.

Así que, si quieres prepararlo en casa, aquí te compartimos todo lo que necesitas para hacerlo en muy poco tiempo.

Ingredientes y preparación para un pastel de zanahoria sin azúcar (pero delicioso)

Necesitas:

  • 2 tazas de zanahoria rallada finamente
  • 1 taza de avena molida. Puede sustituirse por harina de avena.
  • 10 piezas de almendras trituradas.
  • 3 huevos.
  • Un chorrito de aceite de coco.
  • ⅓ de dátiles previamente suavizados.
  • Una pizca de canela en polvo.
  • Una pizca de polvo para hornear.
  • Una pizca de bicarbonato de sodio.
  • Sal.
  • Una cucharadita de esencia de vainilla.
la receta para preparar pastel de avena, zanahoria y almendra
(ESPECIAL/CANVA)
Esta es la receta de pastel de zanahoria con avena y almendra.

Preparación del pan:

  • En un bowl grande, bate los huevos, la harina y el aceite.
  • Agrega la vainilla, la pasta de dátiles, la sal, la canela, los polvos para hornear, el bicarbonato y la vainilla.
  • Mezcla hasta que todos los ingredientes se incorporen. Si te resulta más sencillo, usa la batidora eléctrica.
  • Agrega la zanahoria rallada y los trocitos de almendra.

Proceso de cocción:

  • Elige el molde que usarás y una un poco de aceite de coco o mantequilla en el fondo y los lados, para que no se pegue el pan.
  • Precalienta el horno a 180°.
  • Deja cocinar de 30 a 40 minutos.
  • Para cerciorarte de que ya está, mete un palillo y si sale limpio es que se coció perfectamente.

Montaje del pastel de zanahoria, avena y almendras sin azúcar:

  • Retira del horno y deja reposar.
  • Corta trozos medianos y sirve.
  • Para decorar, puedes añadir un poco de yogur griego y almendras fileteadas.
  • Disfruta con una buena taza de café o con tu té preferido.

¿Qué puedes usar en pastelería para sustituir el azúcar?

Si no quieres usar azúcar ni sustitutos artificiales, una excelente opción para darle el toque dulce a los postres son los dátiles. De acuerdo con un artículo de Healthline, se trata de una fuente de fructosa natural que resulta mucho más saludable que otros ingredientes y puede usarse incluso en platillos como los waffles esponjosos que son perfectos para el desayuno.

Además, este ingrediente aporta fibra y antioxidantes a las preparaciones. La forma de uso es relativamente sencilla y consiste en hacer una especie de pasta para ir incorporando a esta receta fácil de pastel de zanahoria, almendras y avena para hacerla más práctica. No hay una cantidad exacta, pero se recomienda moderar su consumo para que su consumo siga siendo apto para todas las personas.

Galerías y Notas Azteca UNO
