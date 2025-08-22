La receta fácil para hacer pastel de avena, zanahoria y almendra: no tiene azúcar ni harinas
Si tienes antojo de algo dulce, pero que al mismo tiempo sea saludable, checa esta receta de un pastel que es muy fácil de hacer y tiene un sabor exquisito.
Para llevar una dieta equilibrada y saludable, no es necesario eliminar los alimentos que suelen ser considerados perjudiciales. Tratándose de postres exquisitos, existen alternativas sin azúcar, que pueden hacerse fácil y rápido, como la receta de pastel de zanahoria con avena y almendras.
Así que, si quieres prepararlo en casa, aquí te compartimos todo lo que necesitas para hacerlo en muy poco tiempo.
Ingredientes y preparación para un pastel de zanahoria sin azúcar (pero delicioso)
Necesitas:
- 2 tazas de zanahoria rallada finamente
- 1 taza de avena molida. Puede sustituirse por harina de avena.
- 10 piezas de almendras trituradas.
- 3 huevos.
- Un chorrito de aceite de coco.
- ⅓ de dátiles previamente suavizados.
- Una pizca de canela en polvo.
- Una pizca de polvo para hornear.
- Una pizca de bicarbonato de sodio.
- Sal.
- Una cucharadita de esencia de vainilla.
Preparación del pan:
- En un bowl grande, bate los huevos, la harina y el aceite.
- Agrega la vainilla, la pasta de dátiles, la sal, la canela, los polvos para hornear, el bicarbonato y la vainilla.
- Mezcla hasta que todos los ingredientes se incorporen. Si te resulta más sencillo, usa la batidora eléctrica.
- Agrega la zanahoria rallada y los trocitos de almendra.
Proceso de cocción:
- Elige el molde que usarás y una un poco de aceite de coco o mantequilla en el fondo y los lados, para que no se pegue el pan.
- Precalienta el horno a 180°.
- Deja cocinar de 30 a 40 minutos.
- Para cerciorarte de que ya está, mete un palillo y si sale limpio es que se coció perfectamente.
Montaje del pastel de zanahoria, avena y almendras sin azúcar:
- Retira del horno y deja reposar.
- Corta trozos medianos y sirve.
- Para decorar, puedes añadir un poco de yogur griego y almendras fileteadas.
- Disfruta con una buena taza de café o con tu té preferido.
¿Qué puedes usar en pastelería para sustituir el azúcar?
Si no quieres usar azúcar ni sustitutos artificiales, una excelente opción para darle el toque dulce a los postres son los dátiles. De acuerdo con un artículo de Healthline, se trata de una fuente de fructosa natural que resulta mucho más saludable que otros ingredientes y puede usarse incluso en platillos como los waffles esponjosos que son perfectos para el desayuno.
Además, este ingrediente aporta fibra y antioxidantes a las preparaciones. La forma de uso es relativamente sencilla y consiste en hacer una especie de pasta para ir incorporando a esta receta fácil de pastel de zanahoria, almendras y avena para hacerla más práctica. No hay una cantidad exacta, pero se recomienda moderar su consumo para que su consumo siga siendo apto para todas las personas.