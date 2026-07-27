Uno a Uno: Emmanuel soltó todo de Ixdit, las polémicas sábanas y sus favoritos en MasterChef 24/7

¿Los maestros fueron injustos por su outfit en clases? Emmanuel, el reciente eliminado de MasterChef 24/7, platicó con nosotros Uno a Uno sobre su experiencia dentro del reality y sobre las conexiones y relaciones cercanas que construyó en el Mundo MasterChef. ¿Qué pasó con las polémicas sábanas? ¡Ojo al top 5 que reveló!