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Uno a Uno: Emmanuel soltó todo de Ixdit, las polémicas sábanas y sus favoritos en MasterChef 24/7

Emmanuel, el reciente eliminado de MasterChef 24/7, nos compartió sus mejores experiencias al interior del reality y nos anticipó su Top 5. ¿Le atinará?

¿Los maestros fueron injustos por su outfit en clases? Emmanuel, el reciente eliminado de MasterChef 24/7, platicó con nosotros Uno a Uno sobre su experiencia dentro del reality y sobre las conexiones y relaciones cercanas que construyó en el Mundo MasterChef. ¿Qué pasó con las polémicas sábanas? ¡Ojo al top 5 que reveló!

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