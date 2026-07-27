Lupillo Rivera habla de su pleito legal con Belinda y confía en una solución

Lupillo Rivera aseguró que espera llegar a un acuerdo con Belinda en el conflicto legal que ambos mantienen tras las demandas interpuestas por el contenido de su libro autobiográfico. El cantante explicó que ha dejado el caso en manos de sus abogados. Además, expresó su respaldo a Christian Nodal en la disputa legal que enfrenta por los derechos de su nombre artístico.