EN EXCLUSIVA: Alexander Acha aclara el estado de salud de su mamá tras rumores sobre su estado crítico

Alexander Acha desmintió los rumores que aseguraban que su madre, Mercedes Alemán, se encontraba al borde de la muerte. El cantante explicó que, aunque enfrenta una enfermedad neurodegenerativa que ha afectado su movilidad y su capacidad para hablar, su estado de salud es estable. Acha también habló sobre la posible bioserie de su papá Emmanuel.