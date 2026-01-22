Aniversario Ventaneando: ¿Quiénes han sido todos los conductores del programa, durante estos 30 años?

Desde su estreno el 22 de enero de 1996, Ventaneando ha sido un referente dentro de las familias mexicanas, que durante más de 7 mil emisiones y bajo la batuta de Paty Chapoy ha podido destacar por sus exclusivas, entrevistas nacionales e internacionales del mundo del entretenimiento, posicionándose como el programa más vistos del género.

Ventaneando además se ha convertido en el semillero de grandes comunicadores del mundo del entretenimiento, aquí te dejamos un recuento de la historia de los conductores que han formado parte de esta gran historia.

En su primera emisión con Pati Chapoy, Pedro Sola, Juan José “Pepillo” Origel y Martha Figueroa Ventaneando supo llamar la atención de la audiencia con sus opiniones fuertes y acceso a información exclusiva. Sin embargo, un año después de su estreno se presentaron cambios en el elenco donde "Pepillo" Origel dejó el foro, en su lugar se integró Daniel Bisogno, convirtiéndose en uno de los conductores más queridos.

Hasta la actualidad Ventaneando ha recibido a entrañables conductores que han marcado distintas etapas del programa, aportando estilos, enfoques y personalidades únicas.

Conductores originales de Ventaneando

Pati Chapoy.



Pedro Sola.



Juan José “Pepillo” Origel.



Martha Figueroa.



Pedrito Sola, Pati Chapoy y Pepillo Origel

Conductores que se sumaron a Ventaneando durante estos 30 años

Daniel Bisogno: llegó a Ventaneando en 1997 y, gracias a su carácter irreverente y directo, aportó un toque divertido al programa.



llegó a Ventaneando en 1997 y, gracias a su carácter irreverente y directo, aportó un toque divertido al programa. Aurora Valle : se incorporó en 1997 fue una de las figuras clave en la consolidación del programa durante sus primeros años.



: se incorporó en 1997 fue una de las figuras clave en la consolidación del programa durante sus primeros años. Mónica Garza : llegó al programa en 1998 y destacó por tener un perfil periodístico y analítico.



: llegó al programa en 1998 y destacó por tener un perfil periodístico y analítico. Álvaro Cueva: quien es reconocido por ser un crítico especializado en televisión, también formó parte del programa en 1998.



quien es reconocido por ser un crítico especializado en televisión, también formó parte del programa en 1998. Atala Sarmiento: fue reconocida por su carisma y ser la mancuerna perfecta de Daniel Bisogno durante el 2004 al 2018.



fue reconocida por su carisma y ser la mancuerna perfecta de Daniel Bisogno durante el 2004 al 2018. Inés Gómez Mont: aportó frescura y se colocó como una figura popular del programa en 2005.



aportó frescura y se colocó como una figura popular del programa en 2005. Ricardo Casares: quien hoy destaca en Venga la Alegría ingresó a Ventaneando en el 2000 y durante 10 años fue reconocido por tener un estilo equilibrado y versátil.



quien hoy destaca en Venga la Alegría ingresó a Ventaneando en el 2000 y durante 10 años fue reconocido por tener un estilo equilibrado y versátil. Jimena Pérez: una de las conductoras que se ganó el cariño del público por 10 años fue sin duda “La Choco”, ya que gracias a su personalidad relajada, centrada y amigable conectó con la audiencia más joven.

Conductores actuales de Ventaneando 2026

Mónica Castañeda: llegó al foro para consolidarse como una conductora referente en el mundo del espectáculo.



llegó al foro para consolidarse como una conductora referente en el mundo del espectáculo. Linet Puente: es reconocida por su enfoque crítico y su manejo de la información dura del espectáculo.



es reconocida por su enfoque crítico y su manejo de la información dura del espectáculo. Rosario Murrieta: en 2020 el foro de Ventaneando le dio la bienvenida a la periodista Murrieta para aportar su experiencia y estilo mesurado al programa.



en 2020 el foro de Ventaneando le dio la bienvenida a la periodista Murrieta para aportar su experiencia y estilo mesurado al programa. Ricardo Manjarrez: uno de los conductores que se ha caracterizado por dar la noticia con un tono directo, crítico y análisis puntual.



uno de los conductores que se ha caracterizado por dar la noticia con un tono directo, crítico y análisis puntual. Roberto Hernández: dentro de una etapa de cambios en el elenco del programa el periodista especializado en espectáculos que se integró al equipo de Ventaneando el 1 de septiembre de 2025.



Conductores históricos que han permanecido firmes en Ventaneando

Durante estas tres décadas Pati Chapoy y Pedro Sola se han mantenido como las únicas figuras de Ventaneando que han permanecido de manera ininterrumpida en el programa consolidándose como pilares del espacio.



Paty Chapoy: destaca por ser la conductora titular y mente detrás del proyecto. Su liderazgo ha sido clave para que Ventaneando se mantenga vigente y competitivo a lo largo de tres décadas.



destaca por ser la conductora titular y mente detrás del proyecto. Su liderazgo ha sido clave para que Ventaneando se mantenga vigente y competitivo a lo largo de tres décadas. Pedro Sola, conocido por el público como “Pedrito”, ha aportado un estilo más relajado y espontáneo, combinando análisis del mundo del espectáculo con comentarios que conectan con la audiencia.

Juntos, representan la esencia de Ventaneando y han sido piezas fundamentales en la historia y permanencia del programa que durante este tiempo ha sabido adaptarse a los cambios de la industria, la creación de las redes sociales y las nuevas audiencias.