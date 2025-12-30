¿Cuánto le cuesta a Daniela Parra tener a su papá, Héctor Parra, en prisión? Esto respondió en exclusiva
Daniela Parra visitó el foro de Ventaneando para hablar sobre el proceso en busca de amparo que enfrenta su padre, Héctor Parra, en prisión.
“Mi papá ha sacado la casta”, dice Daniela Parra en el foro de Ventaneando sobre el momento que está viviendo Héctor Parra en prisión. Además de hablar sobre el proceso de amparo que han emprendido, nos cuenta sobre lo difícil que ha sido la situación para ella y sobre su emprendimiento.