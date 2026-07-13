Uno a Uno: Camila Souza opina de los cocineros más complicados y los romances de MasterChef 24/7
Camila Souza, la novena eliminada de MasterChef 24/7, se reúne con los conductores de Ventaneando para hablar de su experiencia en la cocina más famosa.
Camila Souza, la novena eliminada de MasterChef 24/7, no se guardó nada en esta conversación Uno a Uno con Rosario Murrieta, Jimena Pérez “Choco” y Ricardo Manjarrez. Platicó sobre su experiencia en la cocina más famosa de México, con qué cocineros tuvo conflictos y hasta los romances más polémicos.