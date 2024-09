Pati Chapoy habla del estado de salud de Daniel Bisogno, quien continúa en el hospital

La buenas noticias siguen para los amigos, familiares y seguidores de Daniel Bisogno, debido a que tras el exitoso trasplante de hígado, al que se sometió el pasado 4 de septiembre, se encuentra recuperándose de manera satisfactoria. Recordemos que a los pocos días de la cirugía regresó a casa, pero tuvo que volver al hospital por unos malestares que afortunadamente no eran de gravedad.

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno?

La periodista y titular de Ventaneando, Pati Chapoy, comentó durante el programa de este martes 24 de septiembre que Daniel se encuentra cada vez mejor y podría regresar a su casa este sábado 28 o domingo 29 de septiembre:

“Quiero comentarles que Daniel Bisogno sigue siendo atendido en el hospital, él está con una dosis permanente de antibióticos para que este fin de semana si todo sigue igual, pueda salir a su casa”, aseguró Pati Chapoy.

Además, sus compañeros en el foro comentaron que ha estado acompañado de su hija Michaela todo este tiempo, algo que lo llena de energía y le hace menos pesada su estancia en el hospital. Además, aseguran que han recibido mensajes de voz del conductor en los que lo escuchan muy bien.

¿Por qué tuvo que ser hospitalizado Bisogno otra vez?

Cabe mencionar que en su momento, Alex Bisogno dio las razones por las que su hermano tuvo que regresar al hospital el pasado 12 de septiembre: “Efectivamente la semana pasada fue, si no me equivoco fue el jueves, estuvimos en casa de Daniel, Daniel mejorando como siempre afortunadamente. Pero en la noche empezó con un problema de fiebre, empezó a tener escalofríos, empezó a titiritar, entonces, bueno, ya saben que lo tenemos ahorita con lupa, lo tenemos súper vigilado y ante la mínima duda, nosotros tenemos que accionar inmediatamente. Le mandamos la información a la doctora y dijo mañana vénganse al hospital, no era de urgencia, no entramos por urgencias”.

Por lo anterior, Alex explicó que Daniel fue al médico y se descubrió que tiene una infección causada por una bacteria común en el estómago, la cual creció debido a que está tomando inmunosupresores. Esta bacteria no provino de un hospital, sino que es normal en el cuerpo. Aunque está en el hospital y le están dando antibióticos, su condición no es grave, y aclaró que a veces las noticias exageran la situación.