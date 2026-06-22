Daniela Parra rompe en llanto tras la eliminación de Pablo en MasterChef 24/7: “Me duele el alma”
Tras la salida de Pablo Villagrán, Daniela Parra soltó en llanto y describió a su excompañero como su “lugar seguro” dentro de la competencia.
La más reciente eliminación de MasterChef 24/7 dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada. Tras la salida de Pablo Villagrán, Daniela Parra no pudo contener las lágrimas y confesó que la partida de su compañero le “duele el alma”, pues se había convertido en su principal apoyo dentro de la cocina.