Sergio Basañez ROMPE el silencio tras la muerte de su madre: “Todos los días le decía que la amaba”

Sergio Basañez abrió su corazón al hablar por primera vez del fallecimiento de su madre, doña María de los Ángeles Rodríguez, ocurrido el pasado 12 de junio. A una semana de la pérdida, el actor cumplió con una función de la obra La velocidad del otoño, donde aseguró que continúa adelante gracias a las enseñanzas que recibió de ella.