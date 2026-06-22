En Exclusiva: Sigue la búsqueda de la nieta de Paquita la del Barrio: recorren San Miguel de Allende tras su misteriosa desaparición
A un mes de su fuga de un centro de rehabilitación, no hay rastro de Kelly N., mientras equipos de investigación han rastreado las zonas donde presuntamente fue vista.
A un mes de la desaparición de Kelly N., nieta de Paquita la del Barrio, continúan las labores de búsqueda en San Miguel de Allende, Guanajuato, luego de que la joven escapara de una clínica de rehabilitación el pasado 20 de mayo. De acuerdo con un reporte especial, el equipo de investigación de Ventaneando recorrió la zona del centro donde estuvo internada, así como Rancho Viejo, lugar donde presuntamente fue vista en varias ocasiones.