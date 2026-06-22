‘Warrior’ confía en México para vencer a República Checa e invita a ver el partido por Azteca 7
El conductor deportivo aseguró que la Selección Mexicana vive un gran momento tras sumar dos victorias.
Carlos “Warrior” visitó el foro de Ventaneando y destacó el buen ambiente que se vive en el equipo de transmisión de Azteca 7 rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y compartió su optimismo sobre el desempeño de la Selección Mexicana. El comentarista pronosticó una victoria del Tricolor frente a República Checa.