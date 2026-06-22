Ventaneando | Programa completo 22 de junio de 2026

Lo mejor del espectáculo está en Ventaneando. No te pierdas la información más relevante de hoy y mira el programa completo de 22 de junio. Tenemos toda la información sobre la investigación de la desaparición de la nieta de Paquita la del Barrio, el sentir de Sergio Basañez tras la muerte de su mamá y todo lo que ocurrió en el Domingo de Eliminación de MasterChef 24/7.