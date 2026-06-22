Laura Zapata celebra sentencia contra enfermera acusada de maltratar a su abuela Eva Mange

Laura Zapata anunció que un juez penal dictó una sentencia de cuatro años de prisión contra Jessica de Jesús Martínez, la enfermera a quien denunció por el maltrato y las lesiones sufridas por su abuela, Eva Mange, mientras permanecía en el asilo Legrand Senior Living. La actriz calificó el fallo como un precedente para la protección de los adultos mayores en México, aunque aseguró que la condena le parece insuficiente frente al sufrimiento que vivió su abuela antes de fallecer en junio de 2022.