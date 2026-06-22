En Exclusiva: Diego Hopster responde si quiere formar una familia con Daniela Parra

Luego de que Daniela Parra revelara en MasterChef 24/7 su deseo de convertirse en madre, su novio, Diego Hopster, aseguró que también contempla la posibilidad de formar una familia con ella, aunque dejó claro que no será a corto plazo. Además, aprovechó para negar las versiones difundidas por Aída Pierce sobre una supuesta pareja sentimental de Héctor Parra dentro del reclusorio, asegurando que, hasta donde él sabe, esa información es falsa.