De Danna a Kenia Os: las celebridades que recurrieron a cirugías estéticas con los mejores resultados
En esta transmisión del 9 de abril de 2026, conductores de Ventaneando hablan sobre las cirugías estéticas de celebridades que tuvieron resultados más exitosos.
Así como en el mundo del espectáculo hay celebridades que recurrieron a las cirugías estéticas y se arrepintieron porque no resultó como esperaban o incluso tuvieron complicaciones de salud, hay quienes tuvieron resultados envidiables. Los conductores de Ventaneando comentan sobre este tipo de intervenciones.