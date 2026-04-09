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De Danna a Kenia Os: las celebridades que recurrieron a cirugías estéticas con los mejores resultados

En esta transmisión del 9 de abril de 2026, conductores de Ventaneando hablan sobre las cirugías estéticas de celebridades que tuvieron resultados más exitosos.

Así como en el mundo del espectáculo hay celebridades que recurrieron a las cirugías estéticas y se arrepintieron porque no resultó como esperaban o incluso tuvieron complicaciones de salud, hay quienes tuvieron resultados envidiables. Los conductores de Ventaneando comentan sobre este tipo de intervenciones.

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