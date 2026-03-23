En Exclusiva: Rafael Amaya es captado grabando en la CDMX tras superara una etapa de adicciones.
Desde muy temprano el actor fue captado en calles de la alcaldía Tlalpan trabajando en la serie que lo ha catapultado a la fama.
El actor, Rafael Amaya, fue captado grabando en calles de la alcaldía Tlalpan para realizar diversas escenas de acción, donde se reveló que utiliza a un doble para realizar este trabajo. Al ver las cámaras de Ventaneando no quiso dar ninguna declaración y se rehusó a ser grabado por lo que personal de la producción y sus elementos de seguridad lo resguardaron en todo momento.