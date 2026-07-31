¿Hubo contacto? Elenco de la bioserie de Timbiriche asegura que la banda sí fue consultada

Luego de que diversos miembros de Timbiriche aseguraran que no fueron consultados para la nueva bioserie de la agrupación, Jesusa Ochoa, quien forma parte del elenco, revela que la producción sí los contactó. “No fue de manera directa, es parte de producción, los actores no se meten”, reveló. Este nuevo proyecto corre bajo el nombre de “Rompecabezas”.