Alicia Villarreal rompe el silencio ante posible embargo: “Es una injusticia”
Luego de que se diera a conocer que Alicia Villarreal podría ser embargada este mismo viernes, la artista rompe el silencio y se pronuncia al respecto.
Alicia Villarreal se pronuncia sobre el posible embargo al que se enfrenta. Según explica la cantante, este es resultado de una demanda laboral que debería recaer en Cruz Martínez y no en ella. “Es una injusticia. No es la primera vez que me sucede esto. Nunca fue mi trabajador, ni lo conozco”; confesó la artista.