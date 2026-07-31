Malillany Marín reacciona a la nueva conquista de su ex, Cristian Castro: “Siempre seremos amigos”
En exclusiva para Ventaneando, Malillany Marín reacciona a la nueva pareja de su ex novio, Cristian Castro, y revela que, pese a la ruptura, mantienen una buena amistad.
Malillany Marín reacciona a la nueva pareja de su ex novio, Cristian Castro, con puros buenos deseos, pues asegura que, pese a la ruptura, aún existe una buena amistad. “Somos amigos, siempre seremos amigos”, reveló. La actriz también nos contó que, durante su relación, conoció a Verónica, quien le dio un gran regalo que hasta el día de hoy conserva.