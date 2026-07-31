¿Lis Vega y Arturo Carmona están juntos? La artista responde a los rumores... ¡Y Ryan Hoffman reacciona!

Ana Martin fue reconocida por sus más de 60 años de trayectoria artística con un Cocktail de Moda. Al evento asistió Lis Vega, quien fue cuestionada sobre los rumores de romance con Arturo Carmona. No obstante, revela que ella y el actor sólo son amigos. Su expareja, el influencer Ryan Hoffman, también acudió a la gala y así reaccionó cuando lo cuestionamos al respecto. Además, descartó una reconciliación.