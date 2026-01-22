En Exclusiva: Yuri rinde homenaje a las grandes voces femeninas en su nuevo disco

En exclusiva, Yuri compartió detalles de su nuevo disco, un homenaje a grandes intérpretes femeninas que han marcado la historia de la música. Dentro de este proyecto, la cantante realizó una versión de “Qué ganas de no verte nunca más” de Lupita D’Alessio, interpretación que aseguró hizo con mucho cariño y respeto, aunque confesó sentir nervios por la opinión que pueda tener “La Leona Dormida”. Asimismo, Yuri aprovechó para aclarar la polémica generada por una broma relacionada con Ricky Martin, la cual le valió señalamientos y nuevas críticas.