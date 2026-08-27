“Hizo de lado a Lancer”, Michelle elige a esta compañera para compartir el GRAN premio que ganó en MasterChef 24/7

Michelle recibió este jueves el gran premio que ganó en la gala del pasado martes de “Beneficios y castigos” en MasterChef 24/7. A la cocinera se le indicó que debía elegir a un compañero para compartir su regalo, y aunque se pudiera pensar que sería Lancer el seleecionado, ya que llevan una relación especial, la concursante eligió a Claudia para recibir un relajante masaje.