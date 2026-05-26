En Exclusiva: Alex Fernández niega sentir celos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Alex Fernández explicó que decidió pronunciarse públicamente luego de la oleada de comentarios que surgieron tras anunciarse el disco homenaje a Vicente Fernández, en el que participarán Ángela Aguilar y Christian Nodal. El intérprete aseguró que no siente ningún tipo de celos y dejó claro que él no fue productor del proyecto. Además, adelantó que tanto él como sus hermanas formarán parte del segundo disco ranchero dedicado al legado musical de su abuelo. Finalmente aclaró que la relación con su papá Alejandro se encuntra más establa que nunca.