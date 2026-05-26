En Exclusiva: Cayetana hija de Camila Fernández se declara fan de su mamá
La hija de Camila Fernández se robó los reflectores al mostrarse orgullosa de su mamá mientras compartía escenario con Flans y Pandora.
Camila Fernández fue la invitada de honor en el concierto de Pandora y Flans, pero lo que llamó la atención fue la presencia de su hija Cayetana entre el público quien no dejó de aplaudir, cantar y gritarle a su mamá. Sin embargo, al final la venció el sueño. Asimimso, se pudo observar que la estrella deportiva Oswaldo Sánchez también se encontraba disfrutando del show.