En Exclusiva: Cayetana hija de Camila Fernández se declara fan de su mamá

Camila Fernández fue la invitada de honor en el concierto de Pandora y Flans, pero lo que llamó la atención fue la presencia de su hija Cayetana entre el público quien no dejó de aplaudir, cantar y gritarle a su mamá. Sin embargo, al final la venció el sueño. Asimimso, se pudo observar que la estrella deportiva Oswaldo Sánchez también se encontraba disfrutando del show.